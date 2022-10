Denn der junge Fahrer war am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr zuerst im Engelbergtunnel aufgefallen. Verkehrspolizisten in Zivil bemerkten den BMW, weil dieser mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Tunnel in Richtung Heilbronn fuhr und dabei andere Verkehrsteilnehmer auch rechts überholte.