Ohne Anmeldung ins Landratsamt Verwaltungen öffnen wieder

Kreis Böblingen - Die Rathäuser und Ortsverwaltungen der Stadt Leonberg öffnen ab Montag, 28. Juni, wieder für Besucher. Doch die Verwaltung will, dass weiterhin vorab online auf der Internetseite www.leonberg.de ein Termin vereinbart wird. Außerdem sollen die Besucher die Fiebermessstationen, die im Rathaus am Belforter Platz sowie im Alten Rathaus am Marktplatz aufgestellt wurden, nutzen. Es besteht auch die Pflicht zur Händedesinfektion, zum Tragen einer medizinischen Maske sowie zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.