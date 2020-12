Die Elternbeiratsvorsitzende der Friedrich-Silcher-Schule und stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende der SPD in Renningen-Malms­heim, Anna Walther, hat sich dazu in einem offenen Brief an den Bürgermeister gewandt. Sie selbst ist 2014 nach Renningen gezogen und hatte in der Vergangenheit mit anderen Elternbeiräten einige Entscheidungen der Stadt im Hinblick auf die Kinderbetreuung kritisiert.