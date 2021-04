Offener Brief an Kretschmann Viele Bürgermeister lehnen Ausgangssperre ab

Im Landkreis sei man gerne mit flächendeckenden Testzentren und mit den Testungen in Kitas vorausgegangen. „An der Basis erkennen wir aber, dass die Akzeptanz immer mehr schwindet und damit auch das Vertrauen in die Politik leidet“, heißt es im Brief. Als richtig erachten die Rathauschefs ein Zusammenwirken von sozialer Distanz, dem Tragen von Schutzmasken und der Einhaltung von Hygieneregeln flankiert von intensiven Tests und vor allem einer größtmöglichen Zahl an Impfungen.