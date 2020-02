Offene Keller und verkaufsoffener Sonntag Pferdemarkt zwischen Tradition und Moderne

Die Einführung des Pferdemarkts erfolgte 1684 von Herzog Friedrich Karl in „trangseelig und geltklemmen Zeiten“, verbunden mit einem Vieh- und Krämermarkt. Anfang der 1840er Jahre kreuzte Heinrich Essig, Stadtrat in Leonberg, Bernhardiner, Neufundländer und Pyrenäenberghund ein – und es entwickelte sich der bei groß und klein beliebte „Leonberger“. Seit 1878 auf einem neu dazugekommenen Hundemarkt vorgestellt und – wie die Pferde – auf Vorführungen viel prämiert. So ist das Motiv „Pferd, Bauer und Leonberger Hund“ seit 1920 auch bis heute Schlüsselmotiv der Veranstaltung. In diesen 20er Jahren wurde der Pferdemarkt auch um Festzug, Reitervorführungen und Fahrgeschäfte erweitert. 1958 begründete Metzgerfamilie Abele dann die Tradition der Kellerkultur: Einmalig zu Pferdemarkt stehen hier viele Gewölbekeller der Altstadt den Besuchern offen. Da ist für jeden was dabei – von Party bis Theater, Jugendlich bis „Best-Ager“ und Hipphopper bis Schlagerfan.