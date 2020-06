• Regionalzugverkehr: Nacht von Samstag, 13. auf Sonntag, 14. Juni

• Nebenbahnen: Nacht von Freitag, 19. auf Samstag, 20. Juni

Der Expressbus X60 fährt nach wie vor unverändert

Fahrgäste können ihre individuellen Verbindungen in der VVS-Fahrplanauskunft unter vvs.de oder über die App „VVS mobil“ abrufen. Die Fahrten im Nachtverkehr sind dort hinterlegt.

Wer am Automaten oder in der Verkaufsstelle nicht Schlange stehen möchte, kann das VVS-Handy-Ticket nutzen. Das kann man sich bis kurz vor Fahrtantritt über die App „VVS mobil“ kaufen. Einzel-Tickets sind übers Handy sogar günstiger und kosten nur so viel wie eine Fahrt mit dem 4er-Ticket.

Der VVS appelliert weiterhin an seine Fahrgäste, die Maskenpflicht in den Fahrzeugen und an den Haltestellen und Stationen dringend einzuhalten. Außerdem sollten die bekannten Hygienevorschriften unbedingt beachtet werden.