1862 ging die Mühle dann schließlich an Gottlieb Friedrich Weller über – einen Vorfahr von Architekt Benz. Weller begann, in der Mühle auch Öl zu produzieren. Aus dieser Zeit sind noch einige Gegenstände erhalten: Im Dachgeschoss des Hauptgebäudes, heute Konferenzraum, hat Hansulrich Benz einige alte Maschinenteile sowie Leinensäcke ausgestellt, auf denen der Name seines Vorfahren prangt. Auf den Holzbalken im Raum haben sich ehemalige Mitarbeiter oder Bewohner verewigt: „Aber liebster Friedrich“, ist dort etwa in das Holz geritzt. „Bleib bei mir.“