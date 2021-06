Ökostadt Renningen Weniger Autos – mehr alternative Mobilität

Renningen - Seit 1992 gibt es in Renningen ein Car-Sharing-Projekt. Angefangen mit zwei Fahrzeugen, teilen sich heute in Renningen und Weil der Stadt rund 700 Menschen 28 Autos, davon sind elf mit elektrischem Antrieb ausgestattet. Eine Erfolgsgeschichte. Auch mit einer Buslinie des VVS sowie dem Bürgerrufauto lassen sich in Renningen und Malmsheim ohne den eigenen PKW Wege von A nach B zurücklegen. Autokolonnen, dicht an dicht, sind in der Stadt am Rankbach trotzdem kein seltener Anblick.