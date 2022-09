Ökobauer Marcus Arzt Ein ruhiger Verfechter der Natur

Der junge Marcus Arzt war ein Quereinsteiger. Er war in der Umweltbewegung aktiv, er hatte maßgeblichen Anteil an der Gründung einer Ditzinger Nabu-Gruppe, studierte in Hohenheim Agrarwissenschaften, war in der Kirche aktiv. Noch heute sei die Bewahrung der Schöpfung ein Antrieb, sagt er. Was das konkret für sein tägliches Handeln als Landwirt bedeutet, führte er vor einigen Tagen bei der offiziellen Eröffnung der am Montag beginnenden Öko-Aktionswochen des Landes in Ditzingen aus.