Obermeister der Heizungsinnung Das persönliche Ablesen ist Vergangenheit

In seiner Funktion als Obermeister der Sanitär- und Heizungsinnung sieht er sich absolut in der Pflicht, dem Endverbraucher, Immobilienbesitzer, Hausverwaltungen, Planern oder Installateuren über die Problematik der Verbrauchsabrechnung für Wasser- und Wärme-Mengenzähler in Gebäuden aufzuklären. Denn bereits Ende des Jahres 2021 trat die neue Heizkostenverordnung, kurz HKV genannt, in Kraft.