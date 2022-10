Obdachlosenheim in Weissach Zwei Küchen sind völlig verwahrlost

Edelstahl für mehr Langlebigkeit

„Wir wollen jetzt eine Edelstahlküche einbauen.“ Diese sei in der Anschaffung zwar teurer, so etwas wie mit der verfaulten Platte werde damit aber nicht mehr passieren. „Es geht also nicht darum, hier etwas besonders Hochwertiges hinzustellen, sondern etwas Langlebiges“, ergänzte Jens Millow. Zwar sei eine Edelstahlküche in der Anschaffung etwa doppelt so teuer wie andere Küchen in der Größe – der Gemeinde liegt ein Angebot in Höhe von rund 10 000 Euro vor. „Aber man wird immer schwarze Schafe dabeihaben, so haben wir etwas von Dauer.“

Aktuell sind in dem Haus in der Leonberger Straße 26 Menschen untergebracht, darunter Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern sowie Obdachlose aus Deutschland. Adelheid Streckfuß (Unabhängige Liste) fragte sich, wie eine Küche für so viele Menschen ausreichend sein soll, und sorgte sich vor allem um die Familie mit fünf Kindern, die dort untergebracht ist. Eine andere Lösung gebe es so kurzfristig aber leider nicht, so Millow. „Wir können die anderen Küchen nicht freigeben, die Benutzung wäre gesundheitsgefährdend.“

Eine Küche ist rechtlich ausreichend

Rechtlich gesehen ist die einzelne Küche im Dachgeschoss in der jetzigen Situation ausreichend, erklärte Julia Wagner. „Ziel der Gemeindeverwaltung ist es jedoch, die Belegungszahlen in allen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften zu erhöhen.“ Der Bau einer neuen Küche sei daher sinnvoll.

Ein Beschluss ist für den Einbau der Küche nicht notwendig, der Gemeinderat nahm den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. Für die Zukunft bat Adelheid Streckfuß noch darum, die Aufklärung darüber, wie Geräte und Inventar richtig zu benutzen und zu behandeln sind, in den Sprachen der jeweiligen Bewohner vorzunehmen. Denn zwar wurden die Bewohner der Verwaltung zufolge mehrfach auf das Fehlverhalten in den Küchen hingewiesen. In einer fremden Sprache verstünden es die meisten aber schlicht nicht.