Weissach/Esslingen - Am Ende gaben 363 Stimmen den Ausschlag. Der Weissacher Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) ist mit seiner Kandidatur bei der Oberbürgermeisterwahl in Esslingen am Sonntag ganz knapp dem SPD-Kandidaten Matthias Klopfer unterlegen. Töpfer, der von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützt wurde, kam auf 12 700 Stimmen, was 48,1 Prozent entsprach.