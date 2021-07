OB-Wahl in Esslingen Töpfer gewinnt den ersten Wahlgang

Der parteilose Anwalt Gebhard Mehrle, der seit vielen Jahren in Esslingen lebt, kam auf 9,76 Prozent (2777 Stimmen), während der Esslinger Stadtrat Martin Auerbach, der für die Linken im Gemeinderat sitzt und in einer Jugendhilfe-Einrichtung arbeitet, 4,15 Prozent (1181 Stimmen) erhielt. Die parteilose Kandidatin Gabriela Letzing, Kommunikationsdesignerin und Köchin, bekam nur 1,93 Prozent (548 Stimmen) der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,18 Prozent. Beim zweiten Wahlgang am 25. Juli reicht eine einfache Mehrheit zum Sieg, es gewinnt also der Kandidat oder die Kandidatin mit den meisten Stimmen.