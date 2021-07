OB-Wahl in Esslingen Packt es Daniel Töpfer?

Weissach/Esslingen - Am Sonntag zählt’s: Im zweiten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl in Esslingen stehen die Chancen für Daniel Töpfer (CDU) nicht schlecht. Der derzeitige Bürgermeister von Weissach, der in Esslingen von CDU, FDP und Freien Wählern unterstützt wird, hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 31,8 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Knapp mehr als sein größter Konkurrent, Matthias Klopfer (SPD), der auf 30,7 Prozent kam. Dritte Kandidatin am Sonntag ist Gabriela Letzing (parteilos, 1,9 Prozent).