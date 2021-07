OB-Wahl in Esslingen Daniel Töpfer will den Aufbruch

Daniel Töpfer heuerte den früheren Kämmerer von Fellbach als Berater an, um die Bücher wieder in Ordnung zu bringen. Der erhielt dafür rund 223 000 Euro Honorar. Genau diese Summe forderte der junge Bürgermeister auf dem Klageweg von seiner Vorgängerin zurück – und bekam recht.

16 Millionen Euro sind gefährdet

In schweres Fahrwasser geriet Töpfer derweil durch den Greensill-Skandal. 16 Millionen Euro hatte die Gemeinde bei der Pleite-Bank angelegt. Ob sie zumindest einen Teil davon zurückbekommt, ist unklar. Der Bürgermeister versichert, die Transaktionen seien durch die Anlagerichtlinien der Gemeinde gedeckt gewesen. Doch viele Weissacher sehen das Gebaren kritisch. Den Bürgermeister ficht das nicht an. Und auch in Esslingen haben sich seine Unterstützer von CDU, Freien Wählern und FDP ja schon zu Beginn des Wahlkampfes demonstrativ hinter ihn gestellt.

In Weissach läuft alles

Für den Endspurt hat Töpfer seinen Urlaub in Weissach verlängert. Ein Führungsvakuum gebe es im Rathaus nicht: „Die Geschäfte laufen super“, sagt er. „Meine drei Amtsleiterinnen haben alles im Griff.“ So kann der CDU-Mann unbeschwert auf das große Ziel hinarbeiten: eine Mehrheit im zweiten Wahlgang. Ob er in diesem Fall auch direkt am 1. Oktober antreten würde, lässt Töpfer offen: „Ich würde in Weissach nicht das Licht aus machen und wäre weg. Es gibt einen geordneten Übergang.“ Und wenn es nicht klappt? „Dann sitze ich am 26. Juli wieder an meinem Schreibtisch.“