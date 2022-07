OB-Wahl in Ditzingen Michael Makurath tritt wieder an

Michael Makurath will weitere acht Jahre an der Spitze der Stadt Ditzingen stehen. Der parteilose Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt hat am Dienstag im Gemeinderat angekündigt. 2023 erneut für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren zu wollen. Er wolle die angestoßenen großen Projekte weiter begleiten, seine Erfahrung einbringen und unter anderem seine interkommunale Vernetzung für die Stadt nutzen, die „keinen einfachen Zeiten entgegengeht“.