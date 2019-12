Nussknacker in Leonberg Am Ende ist alles nur ein Traum gewesen

Klassisches Weihnachtsstück

So beflügelte nun das Russische Nationalballett die Fantasie der Stadthallenbesucher. Begeistert verfolgten sie die tänzerischen Leistungen des Ensembles. Anna Serogina verkörperte das Mädchen Clara. Fein, grazil und elegant präsentierte sie ihre Tanzkunst. An ihrer Seite Nussknacker und Prinz, getanzt von Dmitrii Poliakov. Zauberhaft in seinen Bewegungen der Harlekin (Maksim Semenov). Mit nahezu schon akrobatischen Tanzeinlagen zeigten sich Viktoriia Sevoian und erneut Maksim Semenov bei ihrem chinesischen Tanz. Und auch der russische Tanz von Konstantin Dunaev, Aleksei Riumin und Bulat Gatin wurde vom Publikum begeistert gefeiert. Die Geschichte des Nussknackers schrieb einst E.T.A. Hoffmann. Alexandre Dumas’ Version wurde später von Pjotr Iljitsch Tschaikowski vertont und ist ein populäres Ballettstück, welches gerne in der Weihnachtszeit aufgeführt wird.