Nur noch Tablets im Unterricht Ranzenschleppen gehört der Vergangenheit an

Erst mal läuft es als Pilotprojekt

Schulranzen, Federtaschen, Hefte und Bücher brauchen die Schüler der Pilotgruppe dann nicht mehr schleppen. Sie haben alle wichtigen Unterlagen in ihrem virtuellen Rucksack immer dabei. Sie lernen den Umgang mit Medien nicht mehr nur noch theoretisch. „Medienkompetenz fängt schon früh in der Schulbildung an. Aber wenn die Kinder direkt im Unterricht das Erlernte anwenden können, ist der Effekt deutlich größer“, sagt Silke Eichner, Lehrerin an der GHR.