Nur mit Termin Wie läuft eigentlich eine Blutspende in Corona-Zeiten ab?

Weissach - Nur wenige Autos stehen am Montag um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Strudelbachhalle in Weissach. Ein großes Plakat des Deutschen Roten Kreuzes weißt darauf hin, dass vom 11. Mai bis 15. Mai hier Blut gespendet wird. Die mobilen Blutspendezentren sind so ausgelegt, dass für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK ausreichend große Abstände gewährleistet werden. Durch Terminvergaben wird der Besucherstrom geregelt. Die Modifizierung macht sich bereits im leeren Eingangsbereich bemerkbar. Erster Schritt ist die Kontrolle der Körpertemperatur. Nur Personen, bei denen der Wert unter 37 Grad liegt, wird Einlass gewährt. Ausnahmen gibt es keine. Klebebänder am Boden sorgen für die Orientierung.