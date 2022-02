Eine 42 Jahre alte Frau, ein 53 Jahre alter Mann und ein 13-jähriger Junge, die gemeinsam mit dem Auto in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs waren, beobachteten den Vorfall am Fahrbahnrand und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen sofort die Fahndung auf. Sie fanden den Mann kurz darauf in seinem Fahrzeug nahe der Autobahn und nahmen ihn fest.