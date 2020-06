Nufringer berichtet von seiner Erfahrung mit dem Coronavirus Statt Seychellen in Quarantäne

Nufringen - Das sein kleiner Sohn Elefanten in freier Wildbahn erleben durfte, macht ihn stolz: Südafrika war zuletzt das Thema von Daniel Rieß. Schon fünf Mal hat der 34-jährige Nufringer das Land am Kap Horn bereist und im Internet davon berichtet. Es sei „wieder wie Balsam für die Seele“ gewesen, schreibt er in seinem Blog. Aber dann folgte lange kein Reiseeintrag mehr: Am 15. April erhielt er die Diagnose Covid-19 positiv. „Alles war ganz weit weg und plötzlich ganz nah“, sagt er über die Infektion. Mehr als vier Wochen lang verbannte ihn das Virus in die häusliche Quarantäne. Obwohl sein Krankheitsverlauf recht mild war, setzten ihm Angst und Ungewissheit zu. „Wenn man Corona bei Google eingibt, geht die Katastrophe los“, ist seine Erfahrung. Um anderen Betroffenen zu helfen, hat er ein Tagebuch über die Zeit verfasst.