Novavax-Impfung im Kreis Böblingen Medizinisches Personal wird priorisiert

Kreis Böblingen - Ab Ende Februar wird die Auslieferung des Impfstoffs der Firma Novavax erwartet, verteilt wird er vom Land zunächst nur an die Landkreise. Dabei gibt es klare Vorgaben: Mit Blick auf den Stichtag der einrichtungsbezogenen Impfpflicht am 15. März soll Novavax anfangs vorrangig den Beschäftigten in medizinischen und pflegerischen Bereichen vorbehalten sein. Zudem muss der Landkreis selbst eine Lagerhaltung für die Zweitimpfung anlegen. Angesichts dieser Richtlinien wird im Kreis Böblingen mit Novavax vorerst nur im Kreisimpfstützpunkt (KIS) in Sindelfingen geimpft.