Notfallsanitäter beim DRK Einsatz in einer rechtlichen Grauzone

„Wir lernen es so, wie es in den Handlungsempfehlungen steht. So müssen wir im Notfall handeln, auch wenn kein Notarzt zur Verfügung steht“, sagt Tiziana Giordano, die derzeit ihre Ausbildung zur Notfallsanitäterin beendet. Wenn schnelles Handeln erforderlich ist, bespreche man sich mit dem Notarzt bis zu dessen Eintreffen auch telefonisch. Denn das Rückkoppeln mit dem verantwortlichen Mediziner ist ein wesentlicher Aspekt bei der Arbeit der Notfallsanitäter, damit sich ihr Handeln nicht in einer rechtlichen Grauzone bewegt.