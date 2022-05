Eine Kommission des Petitionsausschusses des baden-württembergischen Landtags hört die Beteiligten an der Petition „Der Rettungshubschrauber Christoph 41 muss in Leonberg bleiben“ am Montag, 16. Mai, ab 9.30 Uhr, in der Leonberger Stadthalle an. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen. Dabei sind die geltenden Abstand- und Hygieneregelungen zu beachten.