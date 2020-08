Leonberg - Die wohnortnahen Notfallversorgung sieht der FDP-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Böblingen, Florian Toncar, durch einen aktuellen Gesetzentwurf in Gefahr. Deshalb hat er sich in einem Brief an den Bundesgesundheitsminister gewandt. Auf diesen Brief hat Minister Jens Spahn (CDU) nun geantwortet. „Zwar ging der Minister nicht auf die konkreten Kritikpunkte ein. Er lässt jedoch erkennen, dass Änderungen am Gesetzentwurf noch möglich sind“, sagt Toncar.