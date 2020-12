Norman von Gaisberg Der Wald bedeutet dem Freiherrn viel

Heute ist er es, der die Früchte der Arbeit seiner Vorfahren pflücken kann. „Ich ernte das, was mein Großvater gepflanzt hat.“ Er ist sich bewusst, dass er von den jungen Bäumchen, die auf einer Ausgleichsfläche am Hang oberhalb des Grenzbachtals wachsen, selbst nichts haben wird. Denn eine Generation in Buchenjahren gerechnet dauere 120 Jahre. Wenn er dann aber sieht, dass die Arbeiter des mit der Pflanzung beauftragten Unternehmens eine kleine Eiche und eine Schwarzerle sehr nah nebeneinandergesetzt haben, entfährt ihm trotzdem ein „Das ist Blödsinn“. Und auch die kleinen gepflanzten Buchen schaut er fast mitleidig an. „Das, was uns der Herrgott schenkt, ist hundertmal besser als das Gepflanzte“, sagt er und blickt auf die jungen Schösslinge im angrenzenden Waldstück, die von selbst und zahlreich aus dem Waldboden sprießen und fürs Gedeihen auch die richtige Nachbarschaft von hohen Bäumen haben.

„In einem toten Baum ist mehr Leben als in einem lebenden“

Überhaupt die Buchen, die derzeit so unter Trockenstress leiden: „Was ich ernten kann, hole ich raus, den Rest, den ich nicht verkaufen kann, lasse ich stehen“, erklärt er. Dabei entstehe von selbst reichlich Totholz. Und das sei zumindest für die Tierwelt gut, denn: „In einem toten Baum ist mehr Leben als in einem lebenden“, so seine Erfahrung. Es gebe auch Flächen im Bestand, die er einfach sich selbst überlasse. Norman von Gaisberg zitiert seinen Vater, der immer gesagt habe, man müsse warten können. „Was wir im Wald nicht brauchen können, ist Hektik oder Aktionismus“, betont er. Doch es tue schon weh, wenn ein großer Baum reif für die Ernte ist und dann kaputtgeht.

Derzeit markiert er die Bäume für den Holzeinschlag, das Fällen und Abtransportieren erledigt dann den Winter über ein Lohnunternehmen. Das Holz verkauft er an langjährige Kunden. Doch es gebe ein Überangebot, was sich auf die Preise auswirkt. „Die Sparkasse Wald gibt es schon lange nicht mehr“, so seine Erfahrung. Deswegen ist auch der regionale Brennholzmarkt ein wichtiger Posten, für den er eine Stammkundschaft im Umkreis habe.

Trotz der vielen Arbeit draußen, aber auch am Schreibtisch möchte er von seinem Wald nichts hergeben. „Man kann nur einmal verkaufen, dann ist es weg.“ Im Zweifel würde er lieber noch etwas dazukaufen, so wie vor gut zehn Jahren 45 Hektar am Erhardsberg in Mönsheim.

Ist ihm sein Wald also heilig? Er lacht. „Mein täglicher kurzer Mittagsschlaf ist mir hoch und heilig“, sagt er und fügt hinzu: „Und natürlich meine Familie.“ Das gilt für seine weit verzweigte Herkunftsfamilie ebenso wie für seine eigene, junge Familie mit der erst im Oktober angetrauten Ehefrau Elżbieta. Mit ihr sind auch zwei halbwüchsige Kinder in das Schloss eingezogen. „Aber der Wald“, so betont er, „der ist mir schon sehr wichtig, ich hänge an ihm.“