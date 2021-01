Noch einmal gut gegangen Pferd steckt bis zum Hals im Schlamassel

Glück im Unglück: Die Grube ist höchstens 1,40 Meter tief, das Pferd hätte also nicht tiefer sinken können. Die angerückte Feuerwehr jedenfalls war vor Ort gefordert. „Wir mussten eine Strategie finden, wie wir das Tier retten konnten“, so Lenzinger. Im ersten Schritt ließ man das Wasser aus der Grube, um sie zugänglicher zu machen. Dann musste das Pferd erst einmal so weit freigeschaufelt werden, um zwei Rundschlingen um den Bauch zu spannen. „Es gibt sicher Angenehmeres. Ich beneide diejenigen, die vor Ort waren, nicht. Doch manchmal muss man auch Dinge tun, die einem nicht so gefallen“, sagt Lenzinger. Die kalten Temperaturen machten es zumindest etwas erträglicher. „Im Sommer hätte das ganze eine andere Duftnote gehabt“, so der Feuerwehr-Pressesprecher.