Nikolausmarkt in Leonberg Hilft die Formel „Aus ein mach drei“?

Leonberg - Weihnachtsmarkt-Fans können in Leonberg gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun. Denn nach jetzigem Stand der Dinge könnte der traditionelle Nikolausmarkt im Dezember an gleich drei Orten parallel stattfinden: wie immer auf dem Marktplatz, außerdem auf dem Eltinger Kirchplatz und auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle. Wer zwischen allen drei Örtlichkeiten zu Fuß pendeln will, hat ein gutes Laufpensum vor sich, das fast den Dimensionen des Leonberger Citylaufs entspricht.