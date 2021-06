Night of Lights in Leonberg Ein rotes Signal der Hoffnung

Die beiden Damen ziehen weiter zum Marktplatz. Dort strahlt das Alte Rathaus ganz in Rot. Sehr zur Freude der Gäste des Domizil, die an diesem recht lauen Sommerabend im Freien ein kühles Getränk genießen. Und das bei solch einem Ausblick. Das könnte öfters so sein!

Drei Unternehmen gemeinsam

Doch es geht ja eben nicht um eine reine Verschönerungsaktion in der Innenstadt, obwohl dieser Effekt zweifelsfrei erfüllt wird. Den Initiatoren aus der Eventbranche, die viele Städte an diesem Abend in rotes Licht getaucht haben, geht es um Aufmerksamkeit: Ohne Konzerte, ohne Theater, ohne Messen keine Aufträge.

In Leonberg haben sich drei Unternehmen „music & light design“, „PF Event-Management“ und „Sound & Light“ in Absprache mit dem Citymanagement zusammengetan, um das alte und das neue Rathaus und die Stadthalle zu beleuchten. Die Stadt hat ihre drei Paradegebäude für diesen Zweck gerne zur Verfügung gestellt.

Regenbogenfarben am Rathaus

Doch nicht nur am Dienstag strahlt es in der Stadt. Am Mittwochabend leuchtet während des Deutschland-Spiels die Rathausfront in den Regenbogenfarben.

„Es ist mir ein großes Anliegen, ein Zeichen für Toleranz und Diversität zu setzen“, erklärt Martin Georg Cohn, warum er die Lichtspezialisten für einen weiteren Abend beauftragt hat. „Leonberg steht schon immer für diese Werte. Das haben wir mit der Unterzeichnung der ‚Charta der Vielfalt‘ für Diversität in der Arbeitswelt offiziell erklärt“, sagt der Oberbürgermeister. „Wir können wirtschaftlich und als Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir die in unserer Stadt vorhandene Vielfalt anerkennen und fördern.“