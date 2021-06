„Night of Light“ in Leonberg und der Region Ein rotes Licht als Zeichen der Solidarität

„Denn die Branche leidet seit über einem Jahr. Eine konkrete Öffnungsperspektive des Bundes und Landes fehlt immer noch. Hier muss eine schnelle, pragmatische Lösung gefunden werden“, sagt Küster. Um die Bevölkerung auf die Sorgen der Kulturschaffenden und Eventprofis aufmerksam zu machen, zeige sich Leonberg bei der „Night of Light 2021“ solidarisch. Von 22 Uhr an bis nachts um eins werden das Rathaus am Belforter Platz, das Alte Rathaus sowie die Stadthalle rot leuchten.

Dafür verantwortlich sind die Geschäftsführer der Leonberger Technikdienstleister – Karl-Heinz Jagusch von „Sound & Light“, Michael Müller von „music & light design“ sowie Patrick Pfitzenmaier von „PF-Event-Management“ – in einer Gemeinschaftsaktion. „Wir freuen uns sehr, dass sich Leonberg an der ‚Night of Light’ beteiligt. Eventmanager, vor allem aber die freischaffenden und selbstständigen Techniker, brauchen in Zeiten der Pandemie Aufmerksamkeit. Ihre Lage ist nach wie vor prekär“, sagt Michael Müller.

Er sei dankbar für die finanziellen Hilfen, die ihre Unternehmen bekommen hätten. „Dadurch konnten wir uns über Wasser halten. Und auch die Kurzarbeit war wichtig, damit wir unsere festangestellten Mitarbeiter halten konnten“, sagt sein Kollege Karl-Heinz Jagusch, der zuletzt gerade mal 20 Prozent seines gewöhnlichen Umsatzes machte. Ihre freischaffenden Helfer jedoch, die bei ihrer Arbeit eine fundamentale Rolle spielen, seien leer ausgegangen. „Viele von ihnen sind in andere Branchen wie etwa die Industrie gewechselt. Es ist fraglich, ob wir sie zurückgewinnen“, erklärt Müller.

Auch Citymanagerin Nadja Reichert ist in die Planung der „Night of Light“ in Leonberg involviert. „Es ist wichtig, dass die Veranstaltungswirtschaft nicht in Vergessenheit gerät, sie ist schließlich für so viele schöne Momente in unser aller Leben verantwortlich“, sagt Reichert.

Dieser Meinung ist auch der Leonberger Felix Hofmann. Er ist kaufmännischer Angestellter in einem Autohaus und verdient sich nebenberuflich mit einem DJ- und Eventservice etwas dazu. Mit einigen Kollegen aus der Hochzeitsbranche hat er in der Leonberger Schlossstraße/Ecke Marktplatz einen Showroom gemietet. Während der Corona-Pandemie fielen alle Aufträge weg, die laufenden Kosten bleiben. Um darauf hinzuweisen, wird auch das Schaufenster des Showrooms mit rotem Licht ausgeleuchtet.