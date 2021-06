Niedrige Infektionszahlen Coronalage macht Angebote überflüssig

Kreis Böblingen - Aufgrund der stark zurückgegangenen Infektionszahlen werden spezielle Einrichtungen zur Coronabekämpfung nun teilweise abgebaut oder der Betrieb wird eingestellt. Dies kündigt das Landratsamt an. So ist etwa die Corona-Hotline des Landratsamtes weniger gefragt. Ab diesem Montag ist die Rufnummer 0 70 31 / 6 63 35 00 montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr erreichbar, am Wochenende jedoch geschlossen. Die Bundeswehr, die aktuell noch mit zehn Personen im Kontaktpersonenmanagement unterstützt, zieht die letzten Soldatinnen und Soldaten ab. Eine neuerliche Verlängerung ist derzeit nicht beabsichtigt. Sollte es im Herbst wieder Bedarf geben, könne wieder ein Antrag auf Hilfeleistung gestellt werden.