Neustart für den Leonberger Einzelhandel Endlich wieder offene Türen und Gespräche

Altstadt

Eigentlich wollte Petra Goldberg ihren Laden erst am Mittwoch eröffnen. „Doch als dann die Nachricht kam, dass es im Handel am Montag losgeht, sind wir mit eingestiegen“, sagt die Juwelierin, die am Marktplatz jetzt hochwertigen Schmuck und Uhren anbietet und damit einen Traditionsstandort weiterführt. Denn zuvor hatte Helmut Morweiser hier fast 40 Jahre sein Geschäft, bevor er vor einem guten Jahr altershalber aufgehört hat. „Den Laden hatte ich schon im vergangenen Sommer im Visier“, sagt Petra Goldberg, die mit ihrem Mann Daniel ein weiteres Geschäft im Leo-Center betreibt. „In den Räumen am Marktplatz können wir in Ruhe beraten“, freut sich die Chefin, die von Sohn Rafael unterstützt wird. Attraktion ist eine „Trauring-Lounge“, in der sich angehende Eheleute mit jenen Schmuckstücken vertraut machen können, die sie idealerweise ein Leben lang tragen.