Neujahrsempfang Weissach Daniel Töpfer hat viel vor mit der Wohnbau

„Einige von Ihnen waren dabei, als ich vor zwei Jahren hier an dieser Stelle deutliche Worte für die frühere Kommbau gewählt habe“, erinnerte der Bürgermeister. In diesem Zuge habe er die WWG angekündigt und ebenso neue Bauaktivitäten. „Alle Ankündigungen haben wir erfolgreich umgesetzt.“ Doch damit steht die Geschichte der WWG, wenn es nach Daniel Töpfer geht, erst am Anfang. Er hat mit der Gesellschaft Großes vor: „Sie muss aus eigener Kraft heraus dazu in der Lage sein, ihr Geschäftsfeld zu bearbeiten und darf nicht am Tropf der Gemeinde hängen.“ Deshalb will er dem Gemeinderat demnächst vorschlagen, für die WWG zukünftig hauptamtliches Personal zu beschäftigen.