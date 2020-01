Neujahrsempfang Weil der Stadt Der Baumarkt könnte wieder auferstehen

In Merklingen gibt es wieder ein Hotel

Der Empfang, den Schreiber einst zusammen mit der Keppler-Stiftung eingeführt hatte, hat schon Tradition in Weil der Stadt. 300 Stühle haben die Hausmeister in der Stadthalle aufgestellt, und sie reichen nicht, denn die Bürger strömen. 2020 wird schließlich ein spannendes Jahr, viele langersehnte Projekte starten in die Realisierung. Wie schon beim vergangenen Mal ist der Beigeordnete für den Blick in die Zukunft zuständig, während der Bürgermeister zurückblickt.