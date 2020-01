Neujahrsempfang der Freien Wähler Leonberg Wolfgang Grupps Erfolgsformel: Eins und eins ist zwei

Was er unter „verrückt“ versteht, das macht der alleinige Chef des Sportbekleidungsherstellers Trigema beim Neujahrsempfang der Freien Wähler eine Stunde lang sehr deutlich – oft so drastisch, dass Grupps Ausführungen bisweilen eher an eine Mischung aus Büttenrede und Kabarett erinnern, als an den von Anglizismen gespickten Wirtschaftssprech heutiger Topmanager. Von den meisten seiner Kollegen hält er wenig bis nichts.