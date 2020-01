Leonberg - Obwohl sich die kleine Mia Groß bereits am Silvesterabend auf den Weg gemacht hat, dauerte es bis 15.18 Uhr am Neujahrstag, bis ihre Eltern Melanie und Michael Groß ihre Tochter in den Armen halten konnten. „Es war eine lange Geburt“, meint der stolze Papa danach. Doch alle seien gesund und wohlauf.