Neujahr im Altkreis Ahmaddiyya-Jugend putzt Marktplätze

Altkreis - Minus fünf Grad zeigt das Thermometer an, als sich die 25 jungen Männer und Jugendlichen der Ahmaddiyya Muslim Gemeinde daran machen, am Neujahrsmorgen den Marktplatz von Weil der Stadt zu reinigen. Mehrere Säcke an Überresten von Silvesterfeuerwerk haben sie am Ende zusammen gekehrt. Doch damit ist das Tagwerk noch nicht vollbracht. Weiter geht es nach Renningen und Leonberg. Seit 20 Jahren räumen die Ahmaddiyyas hier in Absprache mit den jeweiligen Stadtverwaltungen am Neujahrsmorgen den zentralen Platz auf. Erstmals sind sie in diesem Jahr auch in Rutesheim gewesen. Um 11 Uhr sind die 25 Ehrenamtlichen dann fertig.