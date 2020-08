Neuigkeiten aus den Schlössern Fortschritt bei den Heimsheimer Wahrzeichen

Abschluss bis zum Ende des Jahres

Die Bauarbeiten sollen Ende des Jahres abgeschlossen sein. In dieser Zeit kann der Saal nicht für Ratssitzungen und andere Veranstaltungen genutzt werden. Das war und ist während der Corona-Zeit aber ohnehin nur sehr eingeschränkt möglich. Ratssitzungen beispielsweise fanden in den vergangenen Monaten in der Turnhalle der Uhland-Schule statt.