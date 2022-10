Neugestaltung des Bahnhofs Ditzingen Mitte 2023 ziehen die ersten Mieter ein

In manchen Momenten wird selbst ein routinierter Investor emotional. „Das ist ein bewegender Moment auch für uns“, sagt Johannes Büchlmeir, als er am Donnerstag am Ditzinger Bahnhof steht, inmitten der Baustelle, umringt von zahlreichen Gästen. Der bei der Münchner Real I.S. Direktverantwortliche für das Projekt Gleiskarree nennt das Richtfest den „nächsten großen Meilenstein für die Quartierentwicklung“.