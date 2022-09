Neugestaltung A8-Trasse Boulderblock steht auf Wunschliste

Bouldern hat an Popularität gewonnen

Es ist eine eigene Disziplin des Sportkletterns, hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und enorm an Popularität gewonnen. „Wir haben eine Klettergruppe, die sich regelmäßig in der Georgiihalle trifft, mit dem Boulderblock erhoffen wir uns, dass wir noch mehr Jugendliche ansprechen und irgendwann eine Jugendgruppe gründen können“, sagt Alex Metzler, der Vorsitzende der DAV-Ortsgruppe.

In der näheren Umgebung von Leonberg gibt es nur eine kleine Anzahl an künstlichen Bouldermöglichkeiten im Freien: 15 Kilometer entfernt in Feuerbach einen naturbelassenen Boulderblock mit reiner Felsstruktur ohne künstliche Griffe; in Kernen-Stetten im Remstal, das 38 Kilometer entfernt ist, sowie eine Boulderanlage in Allmersbach im Tal bei Winnenden (51 Kilometer).

In Leonberg soll, geht es nach der DAV-Ortsgruppe, ein mittelgroßer Boulderblock mit etwa 80 Quadratmeter Kletterfläche entstehen, an dem sechs bis acht Personen gleichzeitig klettern können. Als Fallschutz würde Kies bevorzugt. Um den Block bei jedem Wetter nutzen zu können, würde ein Dach als Regenschutz dienen. In Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Böblingen wurde der Standort südlich des Brombeerwegs bereits abgestimmt sowie die notwendige Erlaubnis in Aussicht gestellt.

Die Verwaltung baut auf Fördergelder

Die Stadtverwaltung rechnet für die Planung und den Bau des Boulderblocks mit Kosten in Höhe von etwa 80 000 Euro. Für das Fundament und den Fallschutz kommen etwa 25 000 Euro hinzu, sowie 21 000 Euro für die Erstellung von Genehmigungsunterlagen. Letztendlich will die Verwaltung dieses Projekt im nächsten Jahr nur in Angriff nehmen, wenn es eine finanzielle Förderung seitens des Verbandes Region Stuttgart gibt. Geld könnte es aus dem Topf des Landschaftsparkprogrammes geben.

Der städtische Planungsausschuss gab schon mal mehrheitlich eine Empfehlung an den Gemeinderat, diesen Förderantrag zu stellen. Der städtische Anteil würde – im Falle eines positiven Bescheids des Verbandes – im Haushaltsplanentwurf 2023 veranschlagt werden. Wolfgang Schaal von den Freien Wählern regte gar an, Sponsoren zu akquirieren. „Beim Lewa-Park klappt das doch auch ganz gut.“