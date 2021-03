Neues Wohngebiet in Merklingen Die Anwohner wollen mitgenommen werden

Die Bürgerbeteiligung soll verstärkt werden

Es sei zwar immer klar gewesen, dass das Areal der Gärtnerei irgendwann bebaut werden würde, aber die Frage sei doch, wie das geschehe. Er wolle zwar auch keine weiteren zehn Jahre Diskussion mehr, aber man müsse die Bürger und Anwohner mit ihren Meinungen, Anregungen und ihrer Kritik einbeziehen und sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen, so Lötterle. Man könne nur gemeinsam zu einer Lösung kommen.

Jürgen Katz sagte auf Nachfrage dazu, dass man mit der Bürgerschaft schon länger im Gespräch sei und wies auf die ebenfalls seit Längerem laufenden Planungen hin. Es seien schon viele Schritte gemacht und oft diskutiert worden, so Katz.

Auch die Sorgen, die die Anwohner geäußert hatten, seien in die Planungen bereits eingeflossen. Doch nun solle die Bürgerbeteiligung noch intensiver werden, sagte Katz. Er habe beobachtet, dass nach der Ausschusssitzung einige der Zuhörer intensiv im Gespräch mit dem Projektentwickler gewesen seien.

Die Stadt plant eine Informationsveranstaltung

Der Leiter des Stadtbauamtes, Klaus Lepelmann, sagte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass man gerade in Abstimmung mit der Kommunalentwicklung kläre, wie man eventuell noch vor Ostern Anlieger und Öffentlichkeit über das Bauvorhaben informieren könne. Im Moment beantworte man gerade die Fragen der Anlieger schriftlich.

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, Alfred Kappler, sagte, dass er vorgeschlagen habe, eine öffentliche Informationsveranstaltung zu machen, ähnlich wie Anfang 2019 in Schafhausen, als es um die inzwischen erfolgte innerörtliche Bebauung mit einem privaten Wohn- und Geschäftshaus ging.

Auch in Merklingen wolle ein privater Investor auf einem Privatgrundstück bauen. Aufgabe der Stadt sei es, Baurecht zu schaffen. „Die Leute wollen Bescheid wissen, was geplant ist. Sie wollen mitgenommen werden“, so Kappler. Die Frage ist allerdings, wie eine solche Veranstaltung in Coronazeiten organisiert werden kann.