Neues Wohnbaugebiet Wohnen in den Perouser Krautgärten

Viele kleine Grundstücke

Doch aufgrund der großen Vielzahl an kleinen und kleinsten Grundstücken – mehr als 80 – und der zahlreichen Eigentümer werden nun die Umlegung und die Bodenordnung nach den Vorschriften des vierten Teils des Baugesetzbuches eingeleitet. Die besagen unter anderem, dass zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke durch Umlegung in der Weise neu geordnet werden können. So, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Die Umlegung muss von der Gemeinde in eigener Verantwortung angeordnet und durchgeführt werden. Dies, wenn und sobald sie erforderlich ist, um einen Bebauungsplan zu verwirklichen oder aus Gründen einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Die muss allerdings innerhalb eines zusammenhängend bebauten Ortsteils zulässig sein.

Geringe Verkaufsbereitschaft

Diese Voraussetzungen sind nach Ansicht des Gremiums und der Verwaltung gegeben. Auch vor dem Hintergrund, dass erste Anfragen bei den Privateigentümern eine eher geringe Bereitschaft zum Verkauf gezeigt haben. Bis auf die Grundstücke an der Förstlestraße ist das Plangebiet im Flächennutzungsplan 2008 bis 2025 als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen. Dadurch kann der Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gebiets soll auch der neue Spielplatz Malmsheimer Straße entstehen. Da die 2000 Quadratmeter große Fläche im Bebauungsplan „Ostumfahrung Perouse“ liegt, sind dafür bereits die planungsrechtlichen Voraussetzungen vorhanden. Auch wenn eine Aufnahme ins Plangebiet „Krautgärten Perouse“ nicht erfolgt, kann die Herstellung über die Umlegung erfolgen.