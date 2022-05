Neues Testzentrum in Heimsheim Hier werden GPS und Co. auf Herz und Nieren geprüft

2016 kauft die IAV die alte Autobahnmeisterei

„An diesem Ort kommt zusammen, was zusammengehört“, formulierte es Berthold Frieß, Ministerialdirektor im Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg. „Nämlich die bedeutenden Automobilhersteller in unserem Bundesland ,The Länd‘ und auf der anderen Seite IAV mit dem modernen Prüfzentrum, das für die Weiterentwicklung der automobilen Technologie steht.“

Die IAV hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt rund 8000 Mitarbeiter. Weitere Standorte befinden sich beispielsweise in Sindelfingen, Ludwigsburg und Weissach. Im Altkreis, in der alten Strickfabrik in Weissach, ist das Unternehmen seit 2008 ansässig und befindet sich damit in direkter Nachbarschaft zum Porsche-Entwicklungszentrum. Wegen fehlender Testkapazitäten entschied sich die IAV für eine Erweiterung, die zugleich ein „Bekenntnis zur Region“ ist, sagt IAV-Geschäftsführer Matthias Kratzsch.

Gebäude der Autobahnmeisterei muss erhalten bleiben

2016 schließlich kaufte die IAV die Flächen nahe der Autobahnausfahrt Heimsheim mit dem denkmalgeschützten Gebäude der Autobahnmeisterei. Dieses stammt noch aus den 1930er Jahren und muss von außen weitgehend unverändert bleiben. Im Inneren aber bleibt kein Stein auf dem anderen. Die Autobahnmeisterei, die bis 2004 noch in Betrieb war, wird sich in eine Betriebskantine verwandeln.

Übrigens: Bei der Grundsteinlegung im vergangenen Jahr wurde auch eine Zeitkapsel unter dem Gebäude versenkt – unter anderem mit einer Ausgabe der Leonberger Kreiszeitung.