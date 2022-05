Neues Quartier in Leonberg Kreissparkasse bekommt grünes Licht

Das Schreiben ist rechtzeitig auf dem Tisch des OB

Das Schreiben hatte der Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) kurz vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung auf dem Tisch. „Wir werden das obere vierte Geschoss 1,34 Meter zurückversetzen“, erläuterte Daniel Häußler, der Projektleiter der Sparkasse für dieses Bauvorhaben, vor Ort in der Gemeinderatssitzung. Auf die Forderungen der besagten Anwohner, auf dieses Geschoss komplett zu verzichten, ging die Kreissparkasse allerdings nicht ein. Denn damit würden vier Wohnungen wegfallen. „Aus unserer Sicht ist das nicht der Weg, den wir gehen wollen“, sagte Häußler. Es sei doch besser, innerstädtisch zu bauen als Grundfläche außerhalb der Stadt zu versiegeln.

Dirk Häußermann ist ein Anwohner der Unteren Burghalde und hat seine Bedenken gegenüber des KSK-Projektes über seinen Anwalt der Stadt mitgeteilt. „Ich bin kein geborener Querulant und will auch nicht die Bebauung verhindern, doch muss das alles so mächtig und dicht bebaut sein?“, fragt er sich. Seines Erachtens würde Ruhe einkehren, wenn die Kreissparkasse tatsächlich auf das oberste Stockwerk des besagten Gebäudes verzichten würde. Wie in jedem Bauantragsverfahren werden auch bei diesem Quartiers-Projekt die angrenzenden Nachbarn angehört und haben die Möglichkeit, sich nochmals zu äußern. Dieses Verfahren wird von der Baurechtsbehörde der Stadt Leonberg durchgeführt. Häußermann wird sich mit seinem Anwalt absprechen.

Kreissparkasse bietet einen Kompromiss an

„Mit dem nun erarbeiteten Kompromiss haben wir versucht, sowohl den wirtschaftlichen als auch nachbarschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen und zusätzlich wichtige Umweltaspekte wie das Thema der Frischluftzufuhr in die Innenstadt zu berücksichtigen“, sagt Detlef Schmidt. Den Einwand eines Anwohners, dass die von der Stadt beauftragte Beschattungsstudie nicht der erforderlichen DIN-Norm entspreche, entkräftete Thomas Merkle vom Leonberger Stadtplanungsamt. Gudrun Sach (Bündnis 90/Die Grünen), die noch im Planungsausschuss auf die drohende Beschattung aufmerksam gemacht hatte, gab jetzt ihre Ja-Stimme ab. „Wir brauchen dringend Wohnraum und wissen die Bemühungen der Kreissparkasse zu schätzen – und letztendlich kann man es nie allen recht machen.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Rat kämpft gegen Aus für Bankfiliale

Am Ende stimmte der Gemeinderat einem Bebauungsplan zu, der die Kompromisse der Kreissparkasse gar nicht beinhaltet. „Wenn wir das so konkret abbilden wollten, müsste man einen neuen Bebauungsplan aufstellen, und der Prozess würde sich bis in den Herbst verzögern“, sagte Martin Georg Cohn. Das wolle er auf jeden Fall vermeiden. „Wir vertrauen der Kreissparkasse und werden akribisch auf die Ausführung achten.“