Neues Projekt in Hemmingen Im Netz die Belegung der Parkplätze sehen

Die Anzeige freier Parkplätze wird möglicherweise auch auf Diskussionen Einfluss haben, die immer sowohl in Hemmingen als auch in anderen Kommunen geführt werden: Gibt es wirklich zu wenige Parkplätze im Ort, wie es zunächst subjektiv wahrgenommen wird? In Hemmingen zeigte eine Analyse vor Kurzem, dass es genug Plätze gibt. In Ditzingen wiederum hatte Malte Nowak vom Stuttgarter Verkehrsbüro Brenner Plan mit einer für einige Gemeinderäte überraschenden Aussage aufgewartet. Er hatte anno 2018 das Ergebnis einer Untersuchung vorgelegt. Für die Erstellung eines Parkraumkonzepts hatte die Stadt eine Bestandsaufnahme machen und untersuchen lassen, wann welche öffentlichen Parkplätze in der Stadt in welchem Maße ausgelastet sind – wie dies auch in Hemmingen passierte. Das Ergebnis: „Die Schaffung von weiteren Parkmöglichkeiten in der Kernstadt ist nicht nötig“, sagte Nowak damals.