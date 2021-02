Leonberg Das Pflaster aus buntem Porphyr hat ausgedient

Leonberg - Katzenkopfpflaster aus Granit auf dem Leonberger Marktplatz und in der historischen Altstadt, farbiges Porphyr-Pflaster in „Deutschlands schönster Fachwerkstraße“ in Eltingen und in den Querstraßen zur Carl-Schmincke-Straße sind seinerzeit der Stolz der Straßengestalter in Leonberg gewesen.