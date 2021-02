Neues Heim für Vereine Viel Bewegung herrscht am neuen Heimsheimer Bauhof

Vor allem beim Gewerk Rohbau gab es gute Neuigkeiten von Architekt Michael Gruner. Die Rohbaufirma „liegt absolut im straffen Zeitplan“, verkündete er im Heimsheimer Gemeinderat. Da einige Arbeiten am Dach und in den Sozialräumen nicht rechtzeitig vor Weihnachten fertig wurden, verzögern sich die Arbeiten hier aber um ein paar Wochen. Etwas eigenartig mutete der Beitrag zu den Fenstern an: Anscheinend hatte der Fensterbauer versäumt, einige Fenster rechtzeitig zu bestellen, was sich natürlich auf alle nachfolgenden Gewerke auswirkte. Wann und wie es hier weitergeht, konnte Gruner in der Sitzung daher noch gar nicht sagen. Der Gemeinderat nahm das zunächst zur Kenntnis.