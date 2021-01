Neues Gewerbegebiet in Rutesheim Der Wunschkandidat springt ab

In seinen jüngsten Sitzungen hat der Gemeinderat sowohl die Änderung des Flächennutzungsplans als auch den Bebauungsplan so festgezurrt, dass alle rechtlichen Bedenken aus dem Weg geräumt sind, um das Umlegungsverfahren über die Bühne gehen zu lassen. In einem Normenkontrollverfahren waren nämlich Fehler des Bebauungsplans gerügt worden.

Einzelhandel ist ausgeschlossen

Zu den wesentlichen Änderungen gehört nun, dass Einzelhandel wegen der Nähe zu den benachbarten Märkten Aldi, dm und kik ausgeschlossen ist. Ausgenommen ist ein Direktverkauf an der Stätte der Produktion auf bis zu 200 Quadratmeter Nutzfläche. Davor war nicht ortskernrelevanter Einzelhandel zulässig. Ausführlichst geprüft und im Planwerk grafisch dargestellt wurde auch des Fehlen von Alternativstandorten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben in der Stadt. „Wir haben nun mal keine anderen Flächen,“ meint dazu die Bürgermeisterin.

Zufrieden konnte Stadtbaumeister Bernhard Dieterle-Bard verkünden, dass nach Gesprächen mit dem Landratsamt jetzt entlang der Nordumfahrung Grundstücke gefunden werden konnten, um Streuobstbäume zu pflanzen. Weil vor allen im östlichen Teil des künftigen Gewerbegebietes viele Obstbäume stehen, müssen die nachgepflanzt werden. Das sollte in der Waldlichtung am Lerchenberg geschehen. Die kann nun für eine zukünftige Aufforstung in Frage kommen.

Im Haushalt 2021 spielt das neue Gewerbegebiet eine gewichtige Rolle. Aufgrund von Verzögerungen beim Umlegungsverfahren stehen die Erschließungsarbeiten noch aus. Nach Abschluss des Verfahrens im ersten Halbjahr sollen sie aber beginnen. Dafür sind im aktuellen Haushalt 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Der Bau von Kanälen, Straßen und Wasserleitungen am „Gebersheimer Weg“ geht 2022 weiter. Weitere drei Millionen Euro werden auch dafür benötigt.