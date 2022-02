Lange Zeit galt eine Fläche bei Haiterbach/Nagold als großer Favorit für die Bundeswehr, immerhin liegt sie nahe am Bundeswehr-Standort in Calw. Doch in Haiterbach regte sich großer Widerstand gegen die Pläne, eine zeitnahe Umsetzung des Projekts wurde immer unwahrscheinlicher. Wie das Staatsministerium am Donnerstag mitteilte, steht das Gelände im Kreis Calw für einen neuen Standort daher inzwischen nicht mehr zur Debatte. Stattdessen haben Land und Bund die Staatsdomäne Waldhof im Zollernalbkreis in den Fokus genommen. Diese könnte möglicherweise schon 2023 zur Verfügung stehen, teilt das Ministerium mit.