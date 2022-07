Neues Café in Eltingen Mit dem „Kepler’s“ wird ein Traum wahr

Die beiden kennen sich seit ihrer Schulzeit am Albert-Schweitzer-Gymnasium. „Wir waren zwar nicht in derselben Klasse, aber in derselben Klassenstufe“, erzählt Katharina Fuchs. Gemeinsam besuchten sie den Literaturkurs, hatten einen gemeinsamen Freundeskreis, der bis heute zusammenhält. „Zwar sind alle nach dem Abitur aus Leonberg weggezogen und teilweise wieder nach Leonberg zurückgekehrt, aber wir treffen uns regelmäßig – auch immer am 27. Dezember“, sagt Lea Göhring.